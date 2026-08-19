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Les États-Unis sanctionnent deux autres responsables de la Cour pénale internationale

par Human Rights Watch
(Washington) – Le 18 août, le gouvernement des États-Unis a désigné deux autres responsables de la Cour pénale internationale (CPI) pour faire l'objet de sanctions en vertu d'un décret signé par le président Donald Trump en février 2025. Les personnes sanctionnées sont Tomoko Akane, présidente japonaise de la CPI, et le magistrat sénégalais Abdoulaye Seye, substitut du Procureur de la CPI.Le 11 août, Human Rights Watch, conjointement avec l'American Friends Service Committee, le Center for Constitutional Rights et l'Open Society Institute, ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral…


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© Human Rights Watch -
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