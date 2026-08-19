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États-Unis : le parti démocrate a-t-il pris un virage progressiste ?

par Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Dans le Michigan, la victoire surprise d’Abdul El Sayed aux primaires du Parti démocrate renforce un peu plus l’ancrage de la tendance progressiste au sein du parti.La Conversation


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