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Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ?

par Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Alors que la Cour des comptes alerte sur l’ampleur des besoins en matière de financement du patrimoine, l’image des biens culturels pourrait-elle devenir une ressource économique au service de leur conservation ?

Dans un rapport publié le 16 juin dernier, la Cour des comptes se penche sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la culture conduits ces dix dernières années. Elle souligne le coût élevé de ces opérations, souvent…La Conversation


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