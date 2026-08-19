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Travailleurs humanitaires : « Si je ne le fais pas, qui va le faire ? »

À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, deux travailleurs humanitaires des Nations Unies racontent l’attaque à laquelle ils ont survécu en 2024 dans la province orientale de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), et expliquent pourquoi ils continuent à aider les communautés en crise. 


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© Nations Unies -
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