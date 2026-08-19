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Observatoire des droits humains

Les travailleurs humanitaires pris pour cible alors que les drones redéfinissent la guerre

L’ONU met en garde contre la menace mortelle et en constante évolution à laquelle sont confrontés les travailleurs humanitaires, alors que les drones armés redéfinissent les champs de bataille à travers le monde, exposant de plus en plus les équipes humanitaires à la ligne de tir.


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