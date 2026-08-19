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Soudan : entre violences et inondations, plus de 200.000 nouveaux déplacés au Kordofan

La crise humanitaire s’aggrave au Soudan, où l’intensification des combats et les inondations provoquent de nouveaux déplacements. Dans la région du Kordofan, plus de 200.000 personnes ont été déplacées depuis la fin de 2025, a alerté mercredi une agence de l’ONU. Et la fermeture de la mer Rouge et du détroit d’Ormuz menace encore davantage l’accès à l’aide humanitaire.


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© Nations Unies -
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