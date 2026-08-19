Russie. L’homme politique opposé à la guerre Lev Chlosberg condamné à 11 ans et un mois de prison dans un contexte de pression croissante sur son parti Iabloko

par Amnesty International

Réagissant à la condamnation à 11 ans et un mois d’emprisonnement de Lev Chlosberg, vice-président du parti Iabloko, seul parti politique officiellement enregistré en Russie qui s’est toujours opposé à la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine et qui a fait campagne en faveur d’un cessez-le-feu et de la diplomatie, Marie Struthers, directrice pour […] The post Russie. L’homme politique opposé à la guerre Lev Chlosberg condamné à 11 ans et un mois de prison dans un contexte de pression croissante sur son parti Iabloko appeared first on Amnesty International. ]]>



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