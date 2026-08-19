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Observatoire des droits humains

Irak. Le gouvernement doit prendre un nouveau cap en mettant fin à l’impunité et en garantissant le respect des droits humains

par Amnesty International
Le gouvernement irakien doit honorer ses engagements en matière de droits humains en mettant un terme à l’impunité systémique concernant les droits fondamentaux, en respectant les droits des femmes et des filles et en garantissant les libertés fondamentales, a déclaré Amnesty International le 17 août dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre irakien, Ali Al […] The post Irak. Le gouvernement doit prendre un nouveau cap en mettant fin à l’impunité et en garantissant le respect des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


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