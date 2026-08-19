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Liban : 860.000 personnes ont regagné leur région d’origine, mais la crise perdure

Environ 860.000 personnes auraient regagné leur région d’origine au Liban, tandis que quelque 360.000 personnes restent déplacées, dont au moins 22.000 vivent dans des hébergements collectifs, a indiqué mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Pour l’agence onusienne, la crise humanitaire et celle des déplacements sont loin d’être terminées.


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© Nations Unies -
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