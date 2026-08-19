Établissements de santé : des progrès, mais des lacunes persistantes en matière d’hygiène

Malgré une décennie de progrès, les établissements de santé restent confrontés à d’importantes lacunes en matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène, de nettoyage et de gestion des déchets. Selon un nouveau rapport de l'ONU, seuls quatre établissements de santé sur dix disposaient en 2025 d’un service d’assainissement de base, tandis que 59 % respectaient les normes élémentaires de nettoyage des locaux. Des insuffisances qui peuvent transformer des lieux de soins en sources de risques sanitaires évitables.



Lire l'article complet