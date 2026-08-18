L’herbe sous nos pieds : pourquoi les pâturages sont essentiels

Alors qu’une conférence internationale sur la désertification s’ouvre en Mongolie, les participants cherchent à accélérer les réponses à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse, qui menacent la sécurité alimentaire et hydrique ainsi que les moyens de subsistance de millions de personnes. Au cœur de ces enjeux se trouvent les pâturages et plus largement les terres de parcours, des écosystèmes souvent méconnus mais essentiels, dont dépendent des millions d’éleveurs et leurs communautés, de l’Afrique aux vastes steppes arides d’Asie centrale.



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