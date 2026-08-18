Libye : les coupures d’électricité révèlent les failles d’un État fragmenté

Les récentes coupures d’électricité en Libye ont mis en lumière les conséquences concrètes de la fragmentation des institutions, de la mauvaise gestion des ressources publiques et d’années de sous-investissement, a alerté mardi la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Hanna Serwaa Tetteh, devant le Conseil de sécurité.



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