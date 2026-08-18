Gaza : seuls 3 % des terres agricoles restent accessibles et intactes

À Gaza, ravagée par deux trois ans de guerre, cultiver devient presque impossible. Seuls 3 % des terres agricoles de l’enclave palestinienne sont aujourd’hui à la fois accessibles et intactes, selon une nouvelle évaluation de l’ONU. Cette situation critique s’explique principalement par la réduction de l’accès aux terres, notamment en raison de l’extension des zones d’exclusion militaire.



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