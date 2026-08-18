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Le cerveau sous le capot : Repenser la mécanique de la maladie d’Alzheimer

par Rémi Lamontagne-Caron, Candidat au doctorat en sciences cliniques et biomédicales, Université Laval
La compréhension des causes de la maladie d’Alzheimer évolue avec des découvertes récentes qui révèlent le rôle important du système vasculaire cérébral.La Conversation


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