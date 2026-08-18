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Observatoire des droits humains

Alcool et fortes chaleurs : des risques pour le cerveau à ne pas négliger

par Olivier Pierrefiche, Professeur des universités en Neurosciences, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Quels sont les dangers liés à la consommation d’alcool lorsque le thermomètre affiche des températures élevées ? Les données scientifiques montrent que, au-delà du risque de déshydratation, le cerveau est au cœur du problème.La Conversation


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