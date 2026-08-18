Procès Pormanove : pourquoi les condamnations déçoivent (nécessairement) le public
par Marlène Dulaurans, Professeure des Universités en Sciences de l'Information et de la Communication, spécialisée en criminologie appliquée au numérique, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
La justice a condamné les streameurs Naruto et Safine à des peines de prison avec sursis, alors que leur souffre-douleur Jean Pormanove est mort en direct dans leur émission.
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- mardi 18 août 2026