Cisjordanie : l’ONU s’inquiète pour les familles palestiniennes encerclées à Qusra

Les Nations Unies ont appelé lundi à protéger les civils palestiniens en Cisjordanie, alors que les violences et les restrictions d’accès s’intensifient, notamment dans le village de Qusra, dans le nord du territoire occupé par Israël.



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