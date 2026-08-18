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Le secteur de la santé est attaqué, en toute impunité

Le secteur de la santé est attaqué en moyenne toutes les six heures dans le monde, avec des conséquences meurtrières pour les patients et les soignants et des répercussions qui peuvent se faire sentir pendant des semaines, voire des années.


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