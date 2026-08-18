Allocation de rentrée scolaire : ce que les familles modestes font de cet argent
par Hélène Ducourant, Sociologue, Laboratoire Territoires Techniques et Sociétés, CNRS, Ecole des ponts, Université Gustave Eiffel
L’ESSENTIEL
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L’allocation de rentrée scolaire, ARS, est versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie de 426 à 466 euros.
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Cette allocation fait parfois l’objet de polémiques : que font les familles modestes de cet argent ?
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Une enquête menée auprès de parents vivant sous le seuil de pauvreté nous renseigne sur l’usage de cette allocation.
Le 18 août 2026, près de trois millions de familles…
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- mardi 18 août 2026