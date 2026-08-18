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Observatoire des droits humains

Le monde a changé : les pays africains doivent repenser leur modèle de croissance économique

par Jonathan Munemo, Professor of Economics, Salisbury University
L’Afrique a besoin de plus d’emplois décents et de productivité pour réduire la pauvreté. Mais les moyens d’y parvenir ont changé.La Conversation


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