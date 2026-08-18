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Observatoire des droits humains

Australie : La diaspora ouïghoure menacée par le gouvernement chinois

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants participaient à un rassemblement tenu près du studio de la chaîne de télévision australienne Channel 7 à Sydney, le 4 février 2022, jour de l’ouverture des JO d'hiver de Pékin 2022, pour dénoncer les violations des droits humains en Chine. © 2022 Flavio Brancaleone/EPA-EFE/Shutterstock Le gouvernement chinois interroge des Australiens d'origine ouïghoure en visite au Xinjiang, les pressant de recueillir des informations sur les Ouïghours en Australie, notamment sur les écoles de langue ouïghoure. Le gouvernement chinois exploite la vulnérabilité…


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© Human Rights Watch -
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