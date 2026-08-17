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Observatoire des droits humains

Contre le gaspillage alimentaire, une réduction suffit-elle ?

par Gabriel Van-Ha Luong, Professeur de marketing, PSB Paris School of Business
Aikaterini Manthiou, Professeure de marketing, Neoma Business School
Prof. Dr. Phil Klaus, Professor of Customer Experience Strategy and Management, International University of Monaco
Des plateformes, comme Too Good To Go, mettent en relation consommateurs et commerçants ou artisans qui vendent des produits non écoulés à prix réduit. Le prix n’est pas le seul critère qui compte dans l’achat.La Conversation


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