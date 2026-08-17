Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’utilisation de l’IA par Al-Qaida et l’État islamique : deux approches différentes

par Sara Harmouch, Research Fellow in Counterterrorism, George Washington University

L’ESSENTIEL

  • Les réseaux djihadistes s’emparent eux aussi de l’intelligence artificielle, notamment pour la propagande, la traduction et la production de contenus.

  • Al-Qaida et l’État islamique mettent en œuvre, dans ce domaine comme dans d’autres, des approches différentes : la première privilégie une stratégie de long terme, tandis que le second recherche davantage des effets rapides et visibles.

  • L’adoption de l’IA met en lumière ces deux cultures organisationnelles :…La Conversation


    Lire l'article complet

    © La Conversation -
    Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une bouse de vache vaut-elle un crottin de cheval ? Les bousiers n’ont pas tous les mêmes préférences gustatives
~ L’histoire de la « double fente », l’expérience qui contient tout le mystère de la quantique
~ Contre le gaspillage alimentaire, une réduction suffit-elle ?
~ Incendies : comprendre le mystère des pyromanes
~ Le Canada vieillit. Ce sera sa plus grande force en 2067
~ Lanceurs d’alerte en exil : pourquoi les business schools ont une responsabilité à assumer
~ Guerre au Soudan : le périlleux parcours pour accoucher au Darfour
~ Séisme en Colombie : à Cali, la solidarité s’organise au milieu des décombres
~ Qui se cachait derrière les lettres signées « Jack l’Éventreur » ?
~ Dans les mines d’or de Guyane, le bilan mitigé de la réhabilitation des sols
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2026 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS