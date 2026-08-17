L’utilisation de l’IA par Al-Qaida et l’État islamique : deux approches différentes
par Sara Harmouch, Research Fellow in Counterterrorism, George Washington University
L’ESSENTIEL
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Les réseaux djihadistes s’emparent eux aussi de l’intelligence artificielle, notamment pour la propagande, la traduction et la production de contenus.
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Al-Qaida et l’État islamique mettent en œuvre, dans ce domaine comme dans d’autres, des approches différentes : la première privilégie une stratégie de long terme, tandis que le second recherche davantage des effets rapides et visibles.
L’adoption de l’IA met en lumière ces deux cultures organisationnelles :…
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- lundi 17 août 2026