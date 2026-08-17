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Observatoire des droits humains

Incendies : comprendre le mystère des pyromanes

par Thierry Toutin, Chercheur associé en criminologie
Plus de 400 incendiaires ont été interpellés en France à la suite des incendies de juillet 2026. Que nous enseigne la criminologie sur les profils d’incendiaires ?La Conversation


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