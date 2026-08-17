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Observatoire des droits humains

Le Canada vieillit. Ce sera sa plus grande force en 2067

par Parminder Raina, Scientific Director, McMaster Institute for Research on Aging, McMaster University
Le vieillissement de la population canadienne est une réussite, pas une crise. Reste à bâtir la meilleure société au monde pour bien vieillir.La Conversation


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