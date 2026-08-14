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Afghanistan : les femmes ont disparu de l’espace public

Cinq ans après leur retour au pouvoir, les talibans ont méthodiquement réduit l’espace réservé aux femmes en Afghanistan. Ecole, travail, déplacements, accès à la justice : plus d’une centaine de décrets ont progressivement institutionnalisé leur exclusion.


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© Nations Unies -
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