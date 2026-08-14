Soudan du Sud : les réfugiés pourraient être privés d’aide alimentaire dès l'automne

Ils ne reçoivent déjà plus que la moitié d’une ration. A partir de la fin septembre, les réfugiés au Soudan du Sud pourraient être entièrement privés d’aide alimentaire, faute de financement, alertent les Nations Unies. Une nouvelle réduction qui intervient alors que plus de la moitié de la population du pays souffre d’insécurité alimentaire aiguë.



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