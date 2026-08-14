Ebola en RDC : une sixième province touchée, l’OMS renforce la riposte régionale

Une sixième province de la République démocratique du Congo (RDC) est désormais touchée par l’épidémie de maladie à virus Ebola. La détection d’un cas mortel dans le Bas-Uele, frontalier de la Centrafrique, intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) réunit à Bangui les autorités sanitaires de cinq pays voisins pour renforcer la coordination transfrontalière et prévenir une propagation régionale du virus.



Lire l'article complet