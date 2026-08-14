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Guerre au Soudan : le périlleux parcours pour accoucher au Darfour

Au Darfour, des femmes enceintes marchent pendant des heures ou empruntent des moyens de transport de fortune pour atteindre un hôpital en mesure de les prendre en charge. Certaines arrivent trop tard et meurent, parfois avec leur bébé. En visite dans cette région de l’ouest du Soudan, une responsable de l’agence des Nations Unies pour la santé reproductive alerte sur l’urgence de garantir l’accès aux soins obstétricaux, après trois ans de guerre.


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© Nations Unies -
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