Séisme en Colombie : à Cali, la solidarité s’organise au milieu des décombres

Dans l’une des villes les plus durement frappées par le séisme qui a secoué la Colombie lundi, des centaines de personnes attendent encore des nouvelles de proches, d’amis ou de voisins portés disparus. Alors que les secouristes fouillent les bâtiments effondrés à la recherche de survivants, les habitants de Cali se mobilisent pour leur prêter main-forte, apporter de l’eau, de la nourriture, du matériel et tout ce qui peut être utile. Les Nations Unies ont déployé des équipes et des ressources pour soutenir les opérations de secours et répondre aux besoins les plus urgents.



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