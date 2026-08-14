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ONU : Maintenir la force internationale au Liban pour protéger les civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un véhicule blindé de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) patrouillait sur une route près des décombres d’un immeuble, dans un village situé dans le sud du Liban, le 29 avril 2026.   © 2026 Frédéric Pétry/Hans Lucas via Reuters (New York) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait veiller à ce que la force internationale déployée dans le sud du Liban y demeure, afin de protéger les civils et d’empêcher de nouveaux abus par l’armée israélienne et le Hezbollah, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.En août 2025, le Conseil…


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© Human Rights Watch -
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