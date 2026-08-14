Ebola en RDC : le traçage des patients progresse, mais l’épidémie garde une longueur d’avance

Le suivi des personnes exposées au virus s’améliore et atteint désormais 86 %, mais l’épidémie d’Ebola qui frappe l’est de la République démocratique du Congo continue de se propager plus rapidement que les autorités sanitaires ne parviennent à détecter et isoler les malades. Des décès surviennent toujours hors des structures de soins et des chaînes de contamination connues, tandis que plusieurs centres de traitement sont saturés.



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