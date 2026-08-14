Migration : moins d’arrivées en Europe, mais des routes de plus en plus meurtrières

Les arrivées de migrants en Europe reculent sur les principales routes migratoires. Mais ceux qui entreprennent le voyage empruntent des itinéraires plus longs et plus dangereux. Dans un rapport publié mercredi, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) décrit une géographie migratoire en pleine mutation, dont la récente crise de Ceuta offre une illustration spectaculaire.



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