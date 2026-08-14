Ukraine : juillet, mois le plus meurtrier pour les civils depuis le printemps 2022

La guerre en Ukraine a franchi en juillet un nouveau seuil. Avec plus de 3 000 civils tués ou blessés en un mois, le pays a connu son bilan le plus lourd depuis les premières semaines de l’invasion russe à grande échelle. Une dégradation qui tient moins aux combats sur la ligne de front qu’à la combinaison désormais quotidienne de missiles, drones et bombes planantes.



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