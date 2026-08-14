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Qui se cachait derrière les lettres signées « Jack l’Éventreur » ?

par Magalie Sabot, Psychocriminologue à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, Université Paris Cité
La signature de Jack l’éventreur est présente sur plusieurs lettres au XIXᵉ siècle. Étaient-elles authentiques ? Comment la police scientifique aborde-t-elle ce type de courriers ?La Conversation


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