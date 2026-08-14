Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dans les mines d’or de Guyane, le bilan mitigé de la réhabilitation des sols

par Naomi Nitschke, Géochimiste, BRGM; Université Grenoble Alpes (UGA)
Si les méthodes de réhabilitation des anciennes mines d’or en Guyane française parviennent à freiner l’érosion pour limiter la pollution, elles peinent encore à restaurer des sols vivants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Qui se cachait derrière les lettres signées « Jack l’Éventreur » ?
~ Pourquoi les riches achètent-ils de plus en plus de whisky de prestige ?
~ Le naturisme, laboratoire des tensions touristiques : comment cohabiter entre vacanciers ?
~ Demain, une IRM cardiaque plus rapide, précise, confortable et en couleurs pour mieux visualiser les cicatrices du cœur
~ À la tête de l’ONU, l’heure d’une femme a-t-elle enfin sonné ?
~ Les métiers de la transition écologique restent encore peu attractifs, avec de bas salaires et de mauvaises conditions de travail
~ De nombreuses espèces d’abeilles renferment de minuscules particules magnétiques, suggérant l’existence d’une boussole interne
~ « Minutieuse » : un compliment qui peut enfermer les femmes dans des rôles subalternes
~ L’histoire méconnue de la Vierge Marie, sainte patronne des États-Unis
~ SLA : l’exposition professionnelle aux pesticides pourrait accroître le risque de maladie des motoneurones
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter