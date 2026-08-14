Le naturisme, laboratoire des tensions touristiques : comment cohabiter entre vacanciers ?
par Élodie Manthé, Maître de Conférences en Sciences de gestion, Université Savoie Mont Blanc
L’ESSENTIEL
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À Euronat, dans le Médoc, le plus grand centre naturiste d’Europe, il arrive que l’on croise des gens habillés, que l’on surnomme des « textiles ».
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Une telle cohabitation change totalement la nature de l’expérience et peut provoquer un léger malaise, autant chez les naturistes que chez les « textiles », car chacun se sent observé.
Pour les lieux qui accueillent des touristes, un effort de communication et un ajustement des espaces s’avèrent nécessaire…
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- vendredi 14 août 2026