Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Demain, une IRM cardiaque plus rapide, précise, confortable et en couleurs pour mieux visualiser les cicatrices du cœur

par Victor de Villedon de Naide, Doctorant en IRM cardiovasculaire et intelligence artificielle, Université de Bordeaux
Aurélien Bustin, Professeur Junior en imagerie cardiovasculaire, Université de Bordeaux
Incontournable pour diagnostiquer l’infarctus aigu du myocarde, l’IRM cardiaque est complexe à mettre en œuvre. Une équipe de recherche développe une technique plus rapide, précise et en couleurs.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Qui se cachait derrière les lettres signées « Jack l’Éventreur » ?
~ Dans les mines d’or de Guyane, le bilan mitigé de la réhabilitation des sols
~ Pourquoi les riches achètent-ils de plus en plus de whisky de prestige ?
~ Le naturisme, laboratoire des tensions touristiques : comment cohabiter entre vacanciers ?
~ À la tête de l’ONU, l’heure d’une femme a-t-elle enfin sonné ?
~ Les métiers de la transition écologique restent encore peu attractifs, avec de bas salaires et de mauvaises conditions de travail
~ De nombreuses espèces d’abeilles renferment de minuscules particules magnétiques, suggérant l’existence d’une boussole interne
~ « Minutieuse » : un compliment qui peut enfermer les femmes dans des rôles subalternes
~ L’histoire méconnue de la Vierge Marie, sainte patronne des États-Unis
~ SLA : l’exposition professionnelle aux pesticides pourrait accroître le risque de maladie des motoneurones
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter