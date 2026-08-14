Demain, une IRM cardiaque plus rapide, précise, confortable et en couleurs pour mieux visualiser les cicatrices du cœur
par Victor de Villedon de Naide, Doctorant en IRM cardiovasculaire et intelligence artificielle, Université de Bordeaux
Aurélien Bustin, Professeur Junior en imagerie cardiovasculaire, Université de Bordeaux
Incontournable pour diagnostiquer l’infarctus aigu du myocarde, l’IRM cardiaque est complexe à mettre en œuvre. Une équipe de recherche développe une technique plus rapide, précise et en couleurs.
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- vendredi 14 août 2026