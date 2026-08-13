Le dilemme de Trump : mettre fin à la guerre contre l’Iran pour satisfaire les Américains, au risque de mécontenter sa base évangélique
par André Gagné, Full Professor, Department of Theological Studies, Concordia University
Jason Piché, PhD Student, Christian Zionism and Dispensationalism, Concordia University
Si Donald Trump décide d’intensifier la guerre contre l’Iran, les sionistes chrétiens seront les premiers satisfaits. Mais le président américain risque ainsi de s’aliéner une majorité d’électeurs.
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- jeudi 13 août 2026