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Voici pourquoi les chauffeurs de taxi développent rarement la maladie d’Alzheimer

par Hatim Sharif, Professor of Civil and Environmental Engineering, The University of Texas at San Antonio
Le fait de travailler et de vivre dans des environnements spatialement complexes pourrait contribuer à retarder le déclin cognitif, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.La Conversation


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