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Histoire du colonialisme en Afrique : l'archéologie offre une perspective plus approfondie

par Timothy Clack, Chingiz Gutseriev Fellow, University of Oxford
Shadreck Chirikure, Prof of Archaeological Science, University of Oxford
Le colonialisme a été un élément central de l’histoire à travers le monde, prenant des formes différentes au fil du temps et selon les lieux. Après tout, chaque fois que des peuples se sont déplacés d'un endroit à un autre, ils ont colonisé des territoires ainsi que d'autres peuples ou formes de vie.

En Afrique, le colonialisme a surtout été étudié comme un phénomène imposé de l’extérieur, notamment par les puissances européennes aux XIXe et XXe siècles. Un numéro…La Conversation


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