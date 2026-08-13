Après quatre ans de calme, un retour de la guerre est possible au Yémen

Le Yémen est confronté à son risque le plus grave de retour à une guerre de grande ampleur depuis la trêve négociée par l’ONU en 2022, a averti jeudi l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Hans Grundberg, devant le Conseil de sécurité.



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