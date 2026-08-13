Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cisjordanie : les violences des colons ont « dépassé le point de rupture »

Les violences des colons israéliens contre les Palestiniens et leurs habitations en Cisjordanie occupée ont « dépassé le point de rupture », a dénoncé jeudi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, appelant les autorités israéliennes à « expulser immédiatement » les colons qui déplacent de force des Palestiniens, s’emparent de leurs terres et étendent les colonies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ SLA : l’exposition professionnelle aux pesticides pourrait accroître le risque de maladie du motoneurone
~ De nombreuses espèces d’abeilles renferment de minuscules particules magnétiques, suggérant l’existence d’une boussole interne
~ « Minutieuse » : un compliment qui peut enfermer les femmes dans des rôles subalternes
~ L’histoire méconnue de la Vierge Marie, sainte patronne des États-Unis
~ SLA : l’exposition professionnelle aux pesticides pourrait accroître le risque de maladie des motoneurones
~ À l’ère des canicules, l’avenir du télétravail passe-t-il par des espaces de coworking pour échapper aux passoires thermiques ?
~ États-Unis : Les agences fédérales manquent à leur devoir de protéger les droits civils
~ Restauration des sols africains : les idées visionnaires d’Amílcar Cabral restent d’actualité
~ L’atoll de Clipperton, un laboratoire unique pour étudier les extinctions déjà engagées, mais encore invisibles
~ États-Unis : Les agences fédérales manquent à leur devoir de protéger les droits civiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter