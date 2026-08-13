Cisjordanie : les violences des colons ont « dépassé le point de rupture »

Les violences des colons israéliens contre les Palestiniens et leurs habitations en Cisjordanie occupée ont « dépassé le point de rupture », a dénoncé jeudi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, appelant les autorités israéliennes à « expulser immédiatement » les colons qui déplacent de force des Palestiniens, s’emparent de leurs terres et étendent les colonies.



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