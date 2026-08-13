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Observatoire des droits humains

L’histoire méconnue de la Vierge Marie, sainte patronne des États-Unis

par Stephanie Shreffler, Religious Collections Librarian/Archivist and Associate Professor, University Libraries, University of Dayton
Bridget Retzloff, Assistant Professor and Coordinator of Art Collections and Exhibits, University of Dayton
Pourquoi la Vierge Marie est-elle la patronne des États-Unis ? Cette tradition, née au XIXᵉ siècle, révèle comment les catholiques américains ont cherché à concilier leur foi, leur patriotisme et leur place dans une société longtemps méfiante à leur égard.La Conversation


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