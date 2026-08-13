Jeunesse : les mêmes rêves, pas les mêmes chances

Ils veulent apprendre, travailler, décider et construire leur avenir. Mais selon l’endroit où ils grandissent, les jeunes ne partent pas avec les mêmes chances. Pour la Journée internationale de la jeunesse, célébrée ce 12 août, l’ONU met en lumière un paradoxe mondial : des réalités profondément différentes, mais une même aspiration à la dignité, aux opportunités et à un avenir durable.



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