Mer Rouge : après une nouvelle attaque meurtrière, l’ONU alerte sur la sécurité des marins

La mort de plusieurs marins dans l’attaque du cargo Tihamah, mardi au large du Yémen, ravive les inquiétudes sur la sécurité de la navigation en mer Rouge. L’Organisation maritime internationale (OMI) dénonce la persistance d’attaques qui mettent directement en danger les équipages et menacent des routes commerciales essentielles à l’économie mondiale.



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