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Restauration des sols africains : les idées visionnaires d’Amílcar Cabral restent d’actualité

par Anselmo Matusse, Research officer, University of Cape Town
Une nouvelle collection des écrits agricoles d’Amílcar Cabral montre que la crise des sols en Afrique a aussi une dimension historique, politique et sociale.La Conversation


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