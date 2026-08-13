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Observatoire des droits humains

États-Unis : Les agences fédérales manquent à leur devoir de protéger les droits civiques

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants brandissaient des pancartes appelant a la protection du droit de vote lors d’un rassemblement devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, le 15 octobre 2025. © 2025 Celal Gunes/Anadolu via Getty Images (Washington, 13 août 2026) – L’administration Trump a sapé l’application des lois fédérales relatives aux droits civils aux États-Unis, privant ainsi les personnes que ces lois étaient censées protéger de recours adéquats, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui.  13 août 2026 Remedies Abandoned US…


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© Human Rights Watch -
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