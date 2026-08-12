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Afrique de l’Ouest et du Centre : le choléra gagne du terrain

Le choléra se propage rapidement en Afrique de l’Ouest et du Centre, où des flambées touchent désormais six pays et exposent des millions d’enfants à un risque croissant, alerte l’UNICEF. Les pluies saisonnières, les inondations, les déplacements de population et la transmission transfrontalière accélèrent la propagation de cette maladie pourtant évitable.


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© Nations Unies -
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