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Ebola en RDC : l’épidémie est en passe de devenir la plus importante jamais enregistrée

L’épidémie d’Ebola qui frappe l’est de la République démocratique du Congo progresse plus vite que toutes celles qui l’ont précédée. Avec près de 4 500 cas confirmés et plus de 2 000 morts, l’OMS redoute désormais qu’elle ne dépasse, si son rythme actuel se maintient, la catastrophe qui avait ravagé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016.


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© Nations Unies -
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